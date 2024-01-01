Оскар-2025: одразу п'ять українських фільмів потрапили до лонглиста кінопремії





Українські стрічки теж активно подавалися на номінації. Виявилося, що одразу п'ять картин потрапили до лонглиста. Мова йде про категорії "Міжнародний повнометражний фільм" та "Документальний повнометражний фільм", передає



Наразі кіноакадемія готує шортлисти, які представлять вже 17 грудня, а вже після цього безпосередньо самих претендентів на "Оскар-2025", які стануть відомі 17 січня. Поки ж пропонуємо ознайомитися, які саме українські картини потрапили до лонглиста.



"Ля Палісіада"



Картина від режисера Філіпа Сотниченка потрапила до лонглиста категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбулася 11 січня. Події у фільмі відбуваються 1996 року незадовго до скасування в Україні смертної кари. Сюжет розвивається довкола судового психіатра та детектива, які починають розслідувати заплутане вбивство міліціонера.



"Під вулканом"



Цей фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Міжнародний повнометражний фільм", від польського режисера Даміана Коцура. Однак події розгортаються довкола української родини, яка, відпочиваючи на острові Тенерифе, дізналася повномасштабну війну в Україні та за одну ніч з відпочивальників перетворилася на біженців.



"Порцелянова війна"



Фільм може потрапити до номінації "Документальний повнометражний фільм". Картина була створена у співпраці з американським режисером Бренданом Белломо і харківським Славою Леонтьєвим. Вона розповідає про українських художників-керамістів Славу, Аню та Андрія, які вирішують, попри війну, залишитися в Харкові і боротися з ворогом.



"Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому"



Фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Документальний повнометражний фільм", був створений у співпраці з канадійськими та українськими режисерами й продюсерами. Стрічка розповідає про дітей, яких викрали окупанти, але Україна повертає їх додому.



"Мирні люди"



Фільм від режисерки Оксани Карпович може потрапили до номінації "Документальний повнометражний фільм". Картина складається з перехоплених розмов російських окупантів, які оприлюднили українські спецслужби.



Зазначимо, 97-ма за рахунком церемонія вручення статуеток "Оскар" відбудеться 2 березня наступного року. Чи потраплять українські стрічки до списку номінацій – остаточно стане відомо вже 17 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська кіноакадемія представила лонглист номінантів на голову премію у світі кіно "Оскар-2025".Українські стрічки теж активно подавалися на номінації. Виявилося, що одразу п'ять картин потрапили до лонглиста. Мова йде про категорії "Міжнародний повнометражний фільм" та "Документальний повнометражний фільм", передає ТСН Наразі кіноакадемія готує шортлисти, які представлять вже 17 грудня, а вже після цього безпосередньо самих претендентів на "Оскар-2025", які стануть відомі 17 січня. Поки ж пропонуємо ознайомитися, які саме українські картини потрапили до лонглиста."Ля Палісіада"Картина від режисера Філіпа Сотниченка потрапила до лонглиста категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбулася 11 січня. Події у фільмі відбуваються 1996 року незадовго до скасування в Україні смертної кари. Сюжет розвивається довкола судового психіатра та детектива, які починають розслідувати заплутане вбивство міліціонера."Під вулканом"Цей фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Міжнародний повнометражний фільм", від польського режисера Даміана Коцура. Однак події розгортаються довкола української родини, яка, відпочиваючи на острові Тенерифе, дізналася повномасштабну війну в Україні та за одну ніч з відпочивальників перетворилася на біженців."Порцелянова війна"Фільм може потрапити до номінації "Документальний повнометражний фільм". Картина була створена у співпраці з американським режисером Бренданом Белломо і харківським Славою Леонтьєвим. Вона розповідає про українських художників-керамістів Славу, Аню та Андрія, які вирішують, попри війну, залишитися в Харкові і боротися з ворогом."Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому"Фільм, який потрапив до лонглиста номінації "Документальний повнометражний фільм", був створений у співпраці з канадійськими та українськими режисерами й продюсерами. Стрічка розповідає про дітей, яких викрали окупанти, але Україна повертає їх додому."Мирні люди"Фільм від режисерки Оксани Карпович може потрапили до номінації "Документальний повнометражний фільм". Картина складається з перехоплених розмов російських окупантів, які оприлюднили українські спецслужби.Зазначимо, 97-ма за рахунком церемонія вручення статуеток "Оскар" відбудеться 2 березня наступного року. Чи потраплять українські стрічки до списку номінацій – остаточно стане відомо вже 17 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію