25 листопада на Волині: гортаючи календар

25 листопада на Волині: гортаючи календар
Цього дня, 25 листопада, народилися екоактивіст Павло Савчук та депутат Луцької міської ради Михайло Щур.

Особисте свято відзначають і уродженець Волині, член Спілки письменників України Володимир Вакулич та відеооператор Павло Лісівненко та приватний підприємець, волонтер із Рожище Валерій Шварцкоп.

25 листопада за православним календарем іменини святкують Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав, Клавдія, Марія.

ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

На Волині цього дня у 1956 році почала виходити перша друкована колгоспна багатотиражка – газета «Колгоспник», орган первинної партійної організації у селі Смідин тодішнього Луківського району.

25 листопада 1991 рік – вийшла в ефір перша пробна передача Волинського державного телебачення.

25 листопада 2004 року у ніч з 25 на 26 листопада обласна рада на позачерговій сесії висловила недовіру голові ОДА Анатолію Французу і взяла всю повноту влади у свої руки.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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