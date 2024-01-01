«Золота молочка»: на скільки зросли ціни на луцькому ринку

«Золота молочка»: на скільки зросли ціни на луцькому ринку
На Волині за місяць значно здорожчали деякі продукти.

Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися, що найбільше здорожчало на луцькому базарі.

Серед продуктів «золотими» стали огірки, мандарини, яблука, картопля та яйця.

Ціни зросли навіть на сіль та цукор.

«Можливо, комусь і вистачає грошей, проте пенсіонерам складно. Капуста, яйця та картопля дуже підвищилися», – розповідає лучанка.

Вартості продуктів на ринку дивуються й самі продавці. Кажуть, що з кожним тижнем ціни на деякі овочі та фрукти піднімаються на 15-20 гривень. Домашня «молочка» тепер і взагалі стала справжньою розкішшю.

«Молочко домашнє було 25 гривень, потім – 30, а сьогодні вже стало 40. Домашні яйця взагалі 100 гривень. Сметана – 250 гривень за баночку. Це дуже дорого», – розповідає продавчиня.

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Теги: продукти, ціни
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