Знову підросли: які ціни на овочі та фрукти на одному з луцьких ринків





Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи ринок працює на вулиці Єршова, у вівторок, четвер та суботу – на Глушець, а щодня – поряд із вокзалом на так званому привозі.



Ярмарок вихідного дня, що на вулиці Єршова, тішить великим різноманіттям представленої продукції, товари розраховані на будь-який смак та гаманець. Про ціни на продукти йдеться у відео на ютуб-каналі IT’S MY LIFE, передає



Помідори тут по 50-60 грн, зелені – трохи дешевші – по 45 грн. Гіркий перець по 90 грн/кг.



Брюсельська капуста по 150 грн за кілограм. Морква по 30 гривень за кілограм. Ще минулого тижня продавали по 25.



Виноград - 120 грн. Мандарини – від 85 до 110 грн за кілограм. Банани – по 65 грн.



Хурма на ринку по 130 грн.



Також на ринку продають чимало зеленини, консервації та меду різних видів.



Ціни на яйця

Домашні яйця на ринку мають ціну 95 грн за десяток. Проте, можна знайти й по 80 грн.Нагадаємо, що в Україні, зокрема, й в обласному центрі Волині зросли ціни на яйця. Це помітили вже багато споживачів, яких така ситуація не абияк бентежить. Адже яйця є одним з основних харчових продуктів.



Скільки коштує сир на ринку



Продавчиня каже, що її сир – власного виробництва. Вартість – 450 грн/кг. Бринза – по 300 грн/кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани, які не довіряють імпортним продуктам в супермаркетах, залюбки відвідують місцеві ринки, де можна придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів.Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи ринок працює на вулиці Єршова, у вівторок, четвер та суботу – на Глушець, а щодня – поряд із вокзалом на так званому привозі.Ярмарок вихідного дня, що на вулиці Єршова, тішить великим різноманіттям представленої продукції, товари розраховані на будь-який смак та гаманець. Про ціни на продукти йдеться у відео на ютуб-каналі IT’S MY LIFE, передає Конкурент Помідори тут по 50-60 грн, зелені – трохи дешевші – по 45 грн. Гіркий перець по 90 грн/кг.Брюсельська капуста по 150 грн за кілограм. Морква по 30 гривень за кілограм. Ще минулого тижня продавали по 25.Виноград - 120 грн. Мандарини – від 85 до 110 грн за кілограм. Банани – по 65 грн.Хурма на ринку по 130 грн.Також на ринку продають чимало зеленини, консервації та меду різних видів.Ціни на яйцяДомашні яйця на ринку мають ціну 95 грн за десяток. Проте, можна знайти й по 80 грн.Нагадаємо, що в Україні, зокрема, й в обласному центрі Волині зросли ціни на яйця. Це помітили вже багато споживачів, яких така ситуація не абияк бентежить. Адже яйця є одним з основних харчових продуктів.Скільки коштує сир на ринкуПродавчиня каже, що її сир – власного виробництва. Вартість – 450 грн/кг. Бринза – по 300 грн/кг.

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