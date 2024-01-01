Волинянина судили за участь у заворушеннях біля ТЦК у Ковелі





Про це



Зазначається, що чоловік 3 серпня 2024 року о 20 годині вечора разом з іншими людьми у кількості близько 100 людей, діяльність яких була спрямована на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи поряд з багатоквартирними житловими будинками та торговим закладом, діючи умисно та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знаючи, що діяльність РТЦК та СП по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, у тому числі і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними на військову службу, переслідуючи мету зупинити діяльність РТЦК та СП, чим перешкодити призову співробітниками установи інших громадян, приймав активну участь у вчинені групових дій щодо грубого порушення громадського порядку.



Він разом з іншими учасниками натовпу, недоотримувався встановлених правил поведінки у громадських місцях, порушував встановлений порядок проведення мирних мітингів, пікетування, демонстрацій, ігнорував розпорядження представників влади до припинення протиправних дій, утворив перешкоду у вигляді скупчення людей на проїжджій частині вулиці Грушевського міста Ковеля, яка є однією з центральних вулиць та використовується для в`їзду та виїзду з міста. Продовжуючи свої умисні протиправні дії, чоловік умисно з особливою зухвалістю, кинув у працівників поліції та працівників РТЦК та СП, які у форменому одязі здійснювали охорону громадського порядку перед адміністративною будівлею резинову шину для авто для заподіяння останнім тілесних ушкоджень.



Таким чином уродженець села Ружин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статею 293 КК України, тобто в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку, суттєвого порушення роботи транспорту, установи.



На судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю і показав, що у вказаних у обвинувальному акті місці і час, за вказаних у ньому обставин брав активну участь у групових діях, що призвели до порушення громадського порядку. У вчиненому розкаюється і просив суворо не карати.



Зрештою суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 293 КК України, і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судили уродженця села Ружин, який під час заворушення кидав шину у працівників Ковельського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це Район.Турійськ стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, який оприлюднили 21 листопада.Зазначається, що чоловік 3 серпня 2024 року о 20 годині вечора разом з іншими людьми у кількості близько 100 людей, діяльність яких була спрямована на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи поряд з багатоквартирними житловими будинками та торговим закладом, діючи умисно та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знаючи, що діяльність РТЦК та СП по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, у тому числі і серед осіб, які мають намір ухилитися від мобілізації або не виявляють бажання бути призваними на військову службу, переслідуючи мету зупинити діяльність РТЦК та СП, чим перешкодити призову співробітниками установи інших громадян, приймав активну участь у вчинені групових дій щодо грубого порушення громадського порядку.Він разом з іншими учасниками натовпу, недоотримувався встановлених правил поведінки у громадських місцях, порушував встановлений порядок проведення мирних мітингів, пікетування, демонстрацій, ігнорував розпорядження представників влади до припинення протиправних дій, утворив перешкоду у вигляді скупчення людей на проїжджій частині вулиці Грушевського міста Ковеля, яка є однією з центральних вулиць та використовується для в`їзду та виїзду з міста. Продовжуючи свої умисні протиправні дії, чоловік умисно з особливою зухвалістю, кинув у працівників поліції та працівників РТЦК та СП, які у форменому одязі здійснювали охорону громадського порядку перед адміністративною будівлею резинову шину для авто для заподіяння останнім тілесних ушкоджень.Таким чином уродженець села Ружин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статею 293 КК України, тобто в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку, суттєвого порушення роботи транспорту, установи.На судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю і показав, що у вказаних у обвинувальному акті місці і час, за вказаних у ньому обставин брав активну участь у групових діях, що призвели до порушення громадського порядку. У вчиненому розкаюється і просив суворо не карати.Зрештою суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 293 КК України, і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 тисяч гривень.

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