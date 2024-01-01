Росія вдарила по центру Харкова





Про це заявили очільник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.



Росіяни поцілили по Київському району міста. На одній із центральних вулиць міста внаслідок вибуху спалахнула пожежа, тож на місце удару вирушили всі необхідні екстрені служби. Госпіталізовано 5 людей.



Кількість поранених зросла до 13, повідомив Олег Синєгубов. Госпіталізовано 9 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 25 листопада російські війська обстріляли Харків. Унаслідок атаки є поранені серед цивільних.Про це заявили очільник ОВАта міський головаРосіяни поцілили по Київському району міста. На одній із центральних вулиць міста внаслідок вибуху спалахнула пожежа, тож на місце удару вирушили всі необхідні екстрені служби. Госпіталізовано 5 людей.Кількість поранених зросла до 13, повідомив Олег Синєгубов. Госпіталізовано 9 людей.

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