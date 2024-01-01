Росія вдарила по центру Харкова
Сьогодні, 09:46
Уранці 25 листопада російські війська обстріляли Харків. Унаслідок атаки є поранені серед цивільних.
Про це заявили очільник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Росіяни поцілили по Київському району міста. На одній із центральних вулиць міста внаслідок вибуху спалахнула пожежа, тож на місце удару вирушили всі необхідні екстрені служби. Госпіталізовано 5 людей.
Кількість поранених зросла до 13, повідомив Олег Синєгубов. Госпіталізовано 9 людей.
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Про це заявили очільник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Росіяни поцілили по Київському району міста. На одній із центральних вулиць міста внаслідок вибуху спалахнула пожежа, тож на місце удару вирушили всі необхідні екстрені служби. Госпіталізовано 5 людей.
Кількість поранених зросла до 13, повідомив Олег Синєгубов. Госпіталізовано 9 людей.
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