Дитсадок на Волині відремонтують за 4,8 мільйона

Дитсадок на Волині відремонтують за 4,8 мільйона
У місті Камінь-Каширський запланували провести капітальний ремонт покрівлі місцевого закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Дзвіночок», що на вулиці 1 Травня, 13.

Про це пишуть Волинські новини.

Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua. Тендер оголосило управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міськради. Пропозиції учасників приймають до 26 листопада.

Очікувана вартість капітального ремонту покрівлі дитсадка становить 4 800 786 гривень.

Роботи включатимуть, зокрема, улаштування покрівлі з металопрофілю, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, улаштування підвісних жолобів, огородження покрівель перилами, улаштування слухових вікон, улаштування прокладної пароізоляції, встановлення люків у перекриттях, улаштування бетонних фундаментів, монтаж дрібних металоконструкцій, утеплення мінеральною ватою, улаштування обшивки вентканалів, влаштування блискавкозахисту.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Ремонт у закладі дошкільної освіти хочуть виконати до 31 серпня 2025 року. Гарантія на виконані роботи становитиме 10 років.

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Теги: дитсадок, ремонт
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