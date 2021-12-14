Дитсадок на Волині відремонтують за 4,8 мільйона





Про це пишуть



Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua. Тендер оголосило управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міськради. Пропозиції учасників приймають до 26 листопада.



Очікувана вартість капітального ремонту покрівлі дитсадка становить 4 800 786 гривень.



Роботи включатимуть, зокрема, улаштування покрівлі з металопрофілю, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, улаштування підвісних жолобів, огородження покрівель перилами, улаштування слухових вікон, улаштування прокладної пароізоляції, встановлення люків у перекриттях, улаштування бетонних фундаментів, монтаж дрібних металоконструкцій, утеплення мінеральною ватою, улаштування обшивки вентканалів, влаштування блискавкозахисту.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Ремонт у закладі дошкільної освіти хочуть виконати до 31 серпня 2025 року. Гарантія на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Камінь-Каширський запланували провести капітальний ремонт покрівлі місцевого закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Дзвіночок», що на вулиці 1 Травня, 13.Про це пишуть Волинські новини Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua. Тендер оголосило управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міськради. Пропозиції учасників приймають до 26 листопада.Очікувана вартість капітального ремонту покрівлі дитсадка становить 4 800 786 гривень.Роботи включатимуть, зокрема, улаштування покрівлі з металопрофілю, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, улаштування підвісних жолобів, огородження покрівель перилами, улаштування слухових вікон, улаштування прокладної пароізоляції, встановлення люків у перекриттях, улаштування бетонних фундаментів, монтаж дрібних металоконструкцій, утеплення мінеральною ватою, улаштування обшивки вентканалів, влаштування блискавкозахисту.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Ремонт у закладі дошкільної освіти хочуть виконати до 31 серпня 2025 року. Гарантія на виконані роботи становитиме 10 років.

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