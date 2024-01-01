Курс валют на 25 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 листопада. Після вихідних вартість долара знову пішла вгору. Тим часом євро стрімко втратило у ціні.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,31 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (-47 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,91 (-9 коп.)
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Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,31 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,46 (-47 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,91 (-9 коп.)
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