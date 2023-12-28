У Ковелі сталася масова бійка зі стріляниною: що відомо про інцидент із патрульними

У Ковелі в неділю, 24 листопада, сталася масова бійка зі стріляниною.Подробиці розповіли в патрульній поліції Волинської області.Близько 15-ї години патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив ПДР. Під час складання адміністративних матеріалів перехожий поцупив ключі від автомобіля патрульних.«Поліцейські наздогнали чоловіка. Спілкуючись із патрульним, він поводився вкрай агресивно та конфліктував, інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт. Одна із поліцейських зробила попереджувальний постріл угору, аби подати сигнал тривоги та викликати допоміжні сили. Учасники бійки, користуючись метушнею, сіли у автомобіль Volkswagen та втекли з місця події», – розповіли у поліції.Незабаром поблизу АЗС патрульні зупинили вказаний автомобіль та затримали правопорушників.На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Двох нападників затримано згідно із ст. 208 КПК. До ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Тривають слідчі дії.