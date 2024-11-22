На війні загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич
Сьогодні, 20:38
У Запорізькій області загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Панькевич Олександр Ярославович, 13.01.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-оператора 1 відділення 2 взводу 9 роти 3 механізованого батальйону.
Молодший сержант Панькевич Олександр Ярославович загинув 22.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Панькевич Олександр Ярославович, 13.01.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-оператора 1 відділення 2 взводу 9 роти 3 механізованого батальйону.
Молодший сержант Панькевич Олександр Ярославович загинув 22.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
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