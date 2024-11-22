На війні загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич

Олександр Панькевич.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Панькевич Олександр Ярославович, 13.01.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-оператора 1 відділення 2 взводу 9 роти 3 механізованого батальйону.



Молодший сержант Панькевич Олександр Ярославович загинув 22.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Панькевич Олександр Ярославович, 13.01.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-оператора 1 відділення 2 взводу 9 роти 3 механізованого батальйону.Молодший сержант Панькевич Олександр Ярославович загинув 22.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

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