На війні загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич

На війні загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич
У Запорізькій області загинув Герой з Луцька Олександр Панькевич.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Панькевич Олександр Ярославович, 13.01.1980 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-оператора 1 відділення 2 взводу 9 роти 3 механізованого батальйону.

Молодший сержант Панькевич Олександр Ярославович загинув 22.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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