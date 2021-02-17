Відомий футболіст з Волині відновив кар'єру гравця

Відомий футболіст з Волині відновив кар'єру гравця
Відомий на Волині захисник Тарас Михалик вирішив зняти бутси з цвяха і гратиме відтепер у медійній лізі.

Про це повідомляє Футбол24.

Колишній захисник "Динамо" та збірної України Тарас Михалик гратиме за Ruh Media Team, повідомляє клубна прес-служба.

Нагадаємо, 41-річний Михалик завершив професійну кар'єру у 2020 році. Він виступав за київський "ЦСКА", "Закарпаття", "Динамо", московський "Локомтив" та "Волинь". Також грав за аматорський "Вотранс".

Після завершення кар'єри футболіста входив до тренерського штабу "Волині-2" та "Волині".

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Теги: Волинь, футбол, спорт, Тарас Михалик
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