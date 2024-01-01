Якою буде погода у понеділок, 25 листопада

Якою буде погода у понеділок, 25 листопада
У Холоневі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Мінлива хмарність. Вночі та вдень опадів не прогнозують. Вітер південний та південно-східний, 3,7-4,3 м/с. Температура вночі 1° морозу, вдень +2-+3°, вдень - +3 - +7 градусів за Цельсієм.

Народний прогноз погоди: У давнину виконували такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку: якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться – залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

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Теги: Волинь, погода
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