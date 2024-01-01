Коли на Волині завтра вимикатимуть світло: оприлюднені графіки
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 25 листопада, діятимуть відключення світла в усіх регіонах України.
Про це інформує "Укренерго".
Завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
14:00 – 20:00 – одна черга відключень
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки
«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - інформує Укренерго.
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Про це інформує "Укренерго".
Завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
14:00 – 20:00 – одна черга відключень
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки
«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - інформує Укренерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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