Коли на Волині завтра вимикатимуть світло: оприлюднені графіки





Про це інформує "Укренерго".



Завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:



14:00 – 20:00 – одна черга відключень



Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки



«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - інформує Укренерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 25 листопада, діятимуть відключення світла в усіх регіонах України.Про це інформує "Укренерго".Завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:14:00 – 20:00 – одна черга відключеньПричина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - інформує Укренерго.

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