У Луцьку директор благодійного фонду вигадав, як вивести за кордон 12 ухилянтів

У Луцьку директор благодійного фонду вигадав, як вивести за кордон 12 ухилянтів
У Волинській області до іспитового терміну засудили директора благодійного фонду, який допоміг втекти за кордон щонайменше 12 ухилянтам від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає ТСН.

За даними суду, директор організації "Благодійний фонд "Едера" оформлював військовозобов'язаних чоловіків, як "водіїв, які їхали за кордон за гуманітарною допомогою". Дозволи на це надавала місцева ОВА. Проте водії за кордону так і не повертались. Деякі з ухилянтів перетинали кордон на піших пунктах пропуску, оскільки вони мали відстрочку від мобілізації на 14 днів.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав його винним за ч.2 ст.332, ч.1 ст.366 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.


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Теги: суд, покарання, ухилянт
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