У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі трьох авто

У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі трьох авто
У Луцьку на проспекті Перемоги біля школи №5 сталася ДТП за участі трьох авто.

Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.

За їх словами, Fiat протаранив Peugeot, в яке зрештою в'їхав Mercedes.

На місці працювала поліція. Інформації про постраждалих немає.

Рух частково був заблокований.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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