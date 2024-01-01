У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі трьох авто





Про це сайту новин Луцька



За їх словами, Fiat протаранив Peugeot, в яке зрештою в'їхав Mercedes.



На місці працювала поліція. Інформації про постраждалих немає.



Рух частково був заблокований.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Перемоги біля школи №5 сталася ДТП за участі трьох авто.Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.За їх словами, Fiat протаранив Peugeot, в яке зрештою в'їхав Mercedes.На місці працювала поліція. Інформації про постраждалих немає.Рух частково був заблокований.Деталі – згодом.

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