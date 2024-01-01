У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участі трьох авто
Сьогодні, 20:46
У Луцьку на проспекті Перемоги біля школи №5 сталася ДТП за участі трьох авто.
Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.
За їх словами, Fiat протаранив Peugeot, в яке зрештою в'їхав Mercedes.
На місці працювала поліція. Інформації про постраждалих немає.
Рух частково був заблокований.
Деталі – згодом.
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Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.
За їх словами, Fiat протаранив Peugeot, в яке зрештою в'їхав Mercedes.
На місці працювала поліція. Інформації про постраждалих немає.
Рух частково був заблокований.
Деталі – згодом.
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