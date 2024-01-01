Рідні і побратими до останнього вірили, що Сергій – у полоні: підтвердили загибель Героя з Волині

Рідні і побратими до останнього вірили, що Сергій – у полоні: підтвердили загибель Героя з Волині
Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Оніщука, який вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"На жаль, ми отримали підтвердження про загибель ще одного нашого Героя… Під час контрнаступальних дій поблизу села Роботине Запорізької області ще у червні минулого року загинув ковельчанин ОНІЩУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (24.07.1984 – 24.06.2023). Підтвердження не було дотепер.

Сергія вважали зниклим безвісти після артилерійського ворожого обстрілу, а рідні і побратими до останнього вірили, що він – у полоні. Але днями експертиза підтвердила найстрашнішу з усіх можливих версій.

Завтра тіло Героя повернуть на рідну Волинь. У неділю, 28 січня, будемо прощатися із Сергієм Оніщуком у Ковелі:

▪️13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪️хода до центру міста після завершення панахиди;

▪️14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховання відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища.

"Висловлюю щирі співчуття мамі Сергія, дружині, синові, сестрі, братові і всім, хто знав, любив та чекав його з війни", - наголосив Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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