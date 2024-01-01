Волинян попереджають про підняття рівня води у річці Прип'ять





"У зв'язку з подальшою вiдлигою 27-29 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться послаблення льодоутворювальних процесiв, поступовий пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м", - повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



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Відтак, вiдбуватиметься подальше затоплення заплав (Волинська, Рiвненська, Львiвська обл.), сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики попереджають мешканців Ковельського та Камінь-Каширського районів про підняття рівня води у річці Прип'ять."У зв'язку з подальшою вiдлигою 27-29 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться послаблення льодоутворювальних процесiв, поступовий пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м", - повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Читайте також:Відтак, вiдбуватиметься подальше затоплення заплав (Волинська, Рiвненська, Львiвська обл.), сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв.

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