Волинян попереджають про підняття рівня води у річці Прип'ять

Волинян попереджають про підняття рівня води у річці Прип'ять
Волинські синоптики попереджають мешканців Ковельського та Камінь-Каширського районів про підняття рівня води у річці Прип'ять.

"У зв'язку з подальшою вiдлигою 27-29 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться послаблення льодоутворювальних процесiв, поступовий пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м", - повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

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Відтак, вiдбуватиметься подальше затоплення заплав (Волинська, Рiвненська, Львiвська обл.), сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв.
Волинян попереджають про підняття рівня води у річці Прип'ять


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Теги: підтоплення, Волинь
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