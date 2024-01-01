Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині

Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині
Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» Валентина Хомича, захисника з Шаччини.

Про це військовослужбовець розповів Район.Шацьк.

Військовослужбовця Валентина Хомича із Шацької територіальної громади Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».

Як розповів військовослужбовець, до служби на контракт його призвали 30 січня минулого року. Після навчань забрали в 24 окремий штурмовий батальйон «Айдар». Зараз служить на Бахмутському напрямку.

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу ЗСУ за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині
Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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