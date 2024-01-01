У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки





Про це у телеграмі повідомила 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.



На службу в цьому підрозділі запрошують дипломованих психологів з досвідом практичної роботи за спеціальністю.



Докладніша інформація щодо умов проходження військової служби, грошового забезпечення та інструкції до подальших дій за номером (WhatsApp):



0975085752 (Анатолій Васильович).



Нагадаємо, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідували снайпера з позивним «Косой» із елітного російського підрозділу.



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