У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки

У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки
У Волинській бригаді тероборони формується новий підрозділ, який надаватиме особовому складу якісну психологічну допомогу.

Про це у телеграмі повідомила 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

На службу в цьому підрозділі запрошують дипломованих психологів з досвідом практичної роботи за спеціальністю.

Докладніша інформація щодо умов проходження військової служби, грошового забезпечення та інструкції до подальших дій за номером (WhatsApp):

0975085752 (Анатолій Васильович).

Нагадаємо, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідували снайпера з позивним «Косой» із елітного російського підрозділу.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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