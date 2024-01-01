На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
На Волині правоохоронці задокументували злочинну діяльність осіб, які промишляли незаконними оборудками з бурштином.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Чоловіки розподілили між собою ролі в «бізнесі»: одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь, інші здійснювали його обробку та подальшу реалізацію. Ця незаконна діяльність нині припинена.
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Злочинну діяльність групи осіб, яка проводила незаконні операції з бурштином, задокументували слідчі ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Відомості за цим фактом розслідуються в рамках кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.240-1 Кримінального Кодексу України (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, здійснені у значних розмірах).
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Учора на території Волинської та Рівненської областей були проведені санкціоновані обшуки в місцях, де здійснювались незаконні оборудки з бурштином.



Слідчі вилучили різноманітне знаряддя для обробки каміння, мобільні термінали й телефони, чорнові записи, документи та інші докази, що свідчать про причетність до незаконного видобутку, скупки, обробки бурштину та його реалізації за межами України.
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Також виявлено та вилучено понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби з цього каміння. Усе спрямовано на відповідні експертизи.
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Оперативний супровід заходів здійснювали співробітники УСБУ та ОРВ прикордонного Волинського загону ДПСУ, силову підтримку – 10 мобільний прикордонний загін «ДОЗОР».
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

Вирішується питання про оголошення підозр зловмисникам.
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину

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Теги: поліція, Волинь
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