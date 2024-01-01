«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
Сьогодні, 12:05
6-го грудня щасливе подружжя військового родом з села Красностав Оваднівської громади та нареченої із села Бортнів Поромівської громади зареєстрували шлюб. Захисник Олег ще в березні 2023-го року написав своїй нареченій перше повідомлення, в якому одразу ж запропонував вийти за нього заміж.
Інтернет-виданню «БУГ» зворушливу історію кохання розповіла наречена. У 2018 році Лілію та Олега познайомили спільні друзі, проте пара тривалий час не спілкувалась.
Олег приєднався до лав Збройних сил України у 2015-му році, зараз проходить службу у ЗРП. Перебуваючи на службі, хлопець написав Лілії перше повідомлення у соціальній мережі з пропозицією вийти за нього заміж.
“Ліля, є діло на все життя. Виходь за мене заміж, згідний, що пропозиція шокуюча”, – написав Олег майбутній дружині.
Декілька місяців пара спілкувалась, підтримували одне одного та чекали на довгоочікувані зустрічі під час відпустки. Як розповіла Лілія, стосунки на відстані – це справді складно, адже не вистачає присутності коханої людини у важких та радісних моментах.
Одного дня хлопець приїхав з фронту з букетом та каблучкою, щоб освідчитись коханій. Уже 6-го грудня пара зареєструвала шлюб в Оваднівській сільській раді.
Світлинами щасливого подружжя поділився фотограф Микола Королюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інтернет-виданню «БУГ» зворушливу історію кохання розповіла наречена. У 2018 році Лілію та Олега познайомили спільні друзі, проте пара тривалий час не спілкувалась.
Олег приєднався до лав Збройних сил України у 2015-му році, зараз проходить службу у ЗРП. Перебуваючи на службі, хлопець написав Лілії перше повідомлення у соціальній мережі з пропозицією вийти за нього заміж.
“Ліля, є діло на все життя. Виходь за мене заміж, згідний, що пропозиція шокуюча”, – написав Олег майбутній дружині.
Декілька місяців пара спілкувалась, підтримували одне одного та чекали на довгоочікувані зустрічі під час відпустки. Як розповіла Лілія, стосунки на відстані – це справді складно, адже не вистачає присутності коханої людини у важких та радісних моментах.
Одного дня хлопець приїхав з фронту з букетом та каблучкою, щоб освідчитись коханій. Уже 6-го грудня пара зареєструвала шлюб в Оваднівській сільській раді.
Світлинами щасливого подружжя поділився фотограф Микола Королюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки
Сьогодні, 12:29
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
Сьогодні, 12:10
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
Сьогодні, 12:05
СБУ затримала шпигуна-камікадзе на Донеччині
Сьогодні, 11:13