«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині

Олег ще в березні 2023-го року написав своїй нареченій перше повідомлення, в якому одразу ж запропонував вийти за нього заміж.



Інтернет-виданню Лілію та Олега познайомили спільні друзі, проте пара тривалий час не спілкувалась.



Олег приєднався до лав Збройних сил України у 2015-му році, зараз проходить службу у ЗРП. Перебуваючи на службі, хлопець написав Лілії перше повідомлення у соціальній мережі з пропозицією вийти за нього заміж.



“Ліля, є діло на все життя. Виходь за мене заміж, згідний, що пропозиція шокуюча”, – написав Олег майбутній дружині.



Декілька місяців пара спілкувалась, підтримували одне одного та чекали на довгоочікувані зустрічі під час відпустки. Як розповіла Лілія, стосунки на відстані – це справді складно, адже не вистачає присутності коханої людини у важких та радісних моментах.



Одного дня хлопець приїхав з фронту з букетом та каблучкою, щоб освідчитись коханій. Уже 6-го грудня пара зареєструвала шлюб в Оваднівській сільській раді.



Світлинами щасливого подружжя поділився фотограф Микола Королюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6-го грудня щасливе подружжя військового родом з села Красностав Оваднівської громади та нареченої із села Бортнів Поромівської громади зареєстрували шлюб. Захисникще в березні 2023-го року написав своїй нареченій перше повідомлення, в якому одразу ж запропонував вийти за нього заміж.Інтернет-виданню «БУГ» зворушливу історію кохання розповіла наречена. У 2018 роціта Олега познайомили спільні друзі, проте пара тривалий час не спілкувалась.Олег приєднався до лав Збройних сил України у 2015-му році, зараз проходить службу у ЗРП. Перебуваючи на службі, хлопець написав Лілії перше повідомлення у соціальній мережі з пропозицією вийти за нього заміж.“Ліля, є діло на все життя. Виходь за мене заміж, згідний, що пропозиція шокуюча”, – написав Олег майбутній дружині.Декілька місяців пара спілкувалась, підтримували одне одного та чекали на довгоочікувані зустрічі під час відпустки. Як розповіла Лілія, стосунки на відстані – це справді складно, адже не вистачає присутності коханої людини у важких та радісних моментах.Одного дня хлопець приїхав з фронту з букетом та каблучкою, щоб освідчитись коханій. Уже 6-го грудня пара зареєструвала шлюб в Оваднівській сільській раді.Світлинами щасливого подружжя поділився фотограф

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