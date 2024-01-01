«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині

«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
6-го грудня щасливе подружжя військового родом з села Красностав Оваднівської громади та нареченої із села Бортнів Поромівської громади зареєстрували шлюб. Захисник Олег ще в березні 2023-го року написав своїй нареченій перше повідомлення, в якому одразу ж запропонував вийти за нього заміж.

Інтернет-виданню «БУГ» зворушливу історію кохання розповіла наречена. У 2018 році Лілію та Олега познайомили спільні друзі, проте пара тривалий час не спілкувалась.

Олег приєднався до лав Збройних сил України у 2015-му році, зараз проходить службу у ЗРП. Перебуваючи на службі, хлопець написав Лілії перше повідомлення у соціальній мережі з пропозицією вийти за нього заміж.

“Ліля, є діло на все життя. Виходь за мене заміж, згідний, що пропозиція шокуюча”, – написав Олег майбутній дружині.

Декілька місяців пара спілкувалась, підтримували одне одного та чекали на довгоочікувані зустрічі під час відпустки. Як розповіла Лілія, стосунки на відстані – це справді складно, адже не вистачає присутності коханої людини у важких та радісних моментах.

Одного дня хлопець приїхав з фронту з букетом та каблучкою, щоб освідчитись коханій. Уже 6-го грудня пара зареєструвала шлюб в Оваднівській сільській раді.
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині

Світлинами щасливого подружжя поділився фотограф Микола Королюк.
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки
Сьогодні, 12:29
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
Сьогодні, 12:10
«Перше СМС – виходь за мене»: зворушлива історія кохання військового з Волині
Сьогодні, 12:05
Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони
Сьогодні, 11:30
СБУ затримала шпигуна-камікадзе на Донеччині
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині
Сьогодні, 13:00
«Я пішла, щоб здійснилася мрія Івана»: волинянка стала на захист України замість загиблого 24-річного сина «Я пішла, щоб здійснилася мрія Івана»: волинянка стала на захист України замість загиблого 24-річного сина
Сьогодні, 10:40
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Артур Мельничук
25 січень, 17:10
Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» Кожен із них – Герой: 15 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля»
25 січень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про підняття рівня води у річці Прип'ять
Сьогодні, 13:08
 0
Головнокомандувач ЗСУ відзначив «Золотим хрестом» воїна з Волині
Сьогодні, 13:00
 0
СБУ викрила зрадника, який допоміг завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону
Сьогодні, 12:50
 0
У волинській ТРО створюють підрозділ психологічної підтримки
Сьогодні, 12:29
 0
На Волині розгромили солідну банду копачів бурштину
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8