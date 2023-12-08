Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони





Про це пише



Медустанова оголосила тендер на пошук підрядника для проведення капітального ремонту консультативно-діагностичного центру. У переліку запланованих робіт є заміна ліфта.



Йдеться про капітальний ремонт, реконструкцію та заміну ліфта у приміщенні, що розташоване на проспекті Волі, 66 А у Луцьку. Очікувана вартість становить 1 944 984 гривень.



Консультативно-діагностичний центр функціонує у складі «Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади». Працівники центру надають лікувально-діагностичні послуги за такими спеціальностями: хірургія, травматологія, урологія, неврологія, офтальмологія, ендокринологія, кардіологія, ревматологія, гінекологія, функціональна діагностика, рентгенологія, лабораторна діагностика, ендоскопія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія в рамках програми медичних гарантій безкоштовно.



Електронні торги проведуть 31 січня нинішнього року, після чого укладуть відповідний договір з переможцем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Капітальний ремонт консультативно-діагностичного центру у КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» коштуватиме майже 2 мільйони гривень.Про це пише ВСН Медустанова оголосила тендер на пошук підрядника для проведення капітального ремонту консультативно-діагностичного центру. У переліку запланованих робіт є заміна ліфта.Йдеться про, реконструкцію та заміну ліфта у приміщенні, що розташоване на проспекті Волі, 66 А у Луцьку. Очікувана вартість становить 1 944 984 гривень.Консультативно-діагностичний центр функціонує у складі «Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади». Працівники центру надають лікувально-діагностичні послуги за такими спеціальностями: хірургія, травматологія, урологія, неврологія, офтальмологія, ендокринологія, кардіологія, ревматологія, гінекологія, функціональна діагностика, рентгенологія, лабораторна діагностика, ендоскопія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія в рамках програми медичних гарантій безкоштовно.Електронні торги проведуть 31 січня нинішнього року, після чого укладуть відповідний договір з переможцем.

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