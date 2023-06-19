Рятувальники тричі за добу виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян

Рятувальники тричі за добу виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян
Минулої доби рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду з обійсть громадян.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 січня у першій половині дня працівники 2 ДПРЧ м. Луцька відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки в с. Великий Омеляник Луцького району. Увечері вони виїхали на вулицю Ясенову у Луцьку. Там з підвального приміщення приватного житлового будинку вони відпомпували 1 кубометр води.

Рятувальники 6 ДПРЧ працювали в с. Озеро Ківерцівської громади - за допомогою мотопомпи вони викачали 35 кубометрів води з території присадибної ділянки та погребу господарської будівлі.

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Теги: Волинь, підтоплення, будинки, рятувальники
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