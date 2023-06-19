Рятувальники тричі за добу виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян
Сьогодні, 10:57
Минулої доби рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду з обійсть громадян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 січня у першій половині дня працівники 2 ДПРЧ м. Луцька відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки в с. Великий Омеляник Луцького району. Увечері вони виїхали на вулицю Ясенову у Луцьку. Там з підвального приміщення приватного житлового будинку вони відпомпували 1 кубометр води.
Рятувальники 6 ДПРЧ працювали в с. Озеро Ківерцівської громади - за допомогою мотопомпи вони викачали 35 кубометрів води з території присадибної ділянки та погребу господарської будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 січня у першій половині дня працівники 2 ДПРЧ м. Луцька відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки в с. Великий Омеляник Луцького району. Увечері вони виїхали на вулицю Ясенову у Луцьку. Там з підвального приміщення приватного житлового будинку вони відпомпували 1 кубометр води.
Рятувальники 6 ДПРЧ працювали в с. Озеро Ківерцівської громади - за допомогою мотопомпи вони викачали 35 кубометрів води з території присадибної ділянки та погребу господарської будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ затримала шпигуна-камікадзе на Донеччині
Сьогодні, 11:13
Рятувальники тричі за добу виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян
Сьогодні, 10:57
«Я пішла, щоб здійснилася мрія Івана»: волинянка стала на захист України замість загиблого 24-річного сина
Сьогодні, 10:40
У «Ягодині» в потязі виявили контрабандні сигарети, які невідомі заховали у вбиральні
Сьогодні, 09:55