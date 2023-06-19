Рятувальники тричі за добу виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



25 січня у першій половині дня працівники 2 ДПРЧ м. Луцька відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки в с. Великий Омеляник Луцького району. Увечері вони виїхали на вулицю Ясенову у Луцьку. Там з підвального приміщення приватного житлового будинку вони відпомпували 1 кубометр води.



Рятувальники 6 ДПРЧ працювали в с. Озеро Ківерцівської громади - за допомогою мотопомпи вони викачали 35 кубометрів води з території присадибної ділянки та погребу господарської будівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду з обійсть громадян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 січня у першій половині дня працівники 2 ДПРЧ м. Луцька відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки в с. Великий Омеляник Луцького району. Увечері вони виїхали на вулицю Ясенову у Луцьку. Там з підвального приміщення приватного житлового будинку вони відпомпували 1 кубометр води.Рятувальники 6 ДПРЧ працювали в с. Озеро Ківерцівської громади - за допомогою мотопомпи вони викачали 35 кубометрів води з території присадибної ділянки та погребу господарської будівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію