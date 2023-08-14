У «Ягодині» в потязі виявили контрабандні сигарети, які невідомі заховали у вбиральні

У «Ягодині» в потязі виявили контрабандні сигарети, які невідомі заховали у вбиральні
У санвузлі пасажирського потяга службовий собака прикордонників виявив сховок.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Невідомі намагалися приховано перевезти до Польщі тютюнові вироби. Сховок, завдяки службовому собаці, викрили прикордонники Волинського загону.

У пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» під час оформлення пасажирського потяга, який слідував до міста Холм (Польща), оглядова група виявила у санвузлі сховок з сигаретами.

Пакунки були старанно запаковані у міжстельовому просторі вбиральні. Назагал прикордонники дістали 1000 пачок безакцизного курива.

Тютюнові вироби, власник яких невідомий, вилучили співробітники митниці. Товар оцінили у 40 тисяч гривень.

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Теги: потяг, Ягодин, сигарети
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