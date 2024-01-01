Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 380600 (+990) осіб,



– танків - 6265 (+8),



– бойових броньованих машин - 11637 (+16),



– артилерійських систем - 9082 (+15),



– РСЗВ - 972 (+0),



– засоби ППО - 660 (+0),



– літаків - 331 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),



– крилаті ракети - 1845 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20),



– спеціальна техніка - 1425 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу - близько 380600 (+990) осіб,– танків - 6265 (+8),– бойових броньованих машин - 11637 (+16),– артилерійських систем - 9082 (+15),– РСЗВ - 972 (+0),– засоби ППО - 660 (+0),– літаків - 331 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),– крилаті ракети - 1845 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20),– спеціальна техніка - 1425 (+5).Дані уточнюються.

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