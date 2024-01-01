Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 380600 (+990) осіб,
– танків - 6265 (+8),
– бойових броньованих машин - 11637 (+16),
– артилерійських систем - 9082 (+15),
– РСЗВ - 972 (+0),
– засоби ППО - 660 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),
– крилаті ракети - 1845 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20),
– спеціальна техніка - 1425 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 380600 (+990) осіб,
– танків - 6265 (+8),
– бойових броньованих машин - 11637 (+16),
– артилерійських систем - 9082 (+15),
– РСЗВ - 972 (+0),
– засоби ППО - 660 (+0),
– літаків - 331 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),
– крилаті ракети - 1845 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20),
– спеціальна техніка - 1425 (+5).
Дані уточнюються.
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