Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів

Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 380600 (+990) осіб,

– танків - 6265 (+8),

– бойових броньованих машин - 11637 (+16),

– артилерійських систем - 9082 (+15),

– РСЗВ - 972 (+0),

– засоби ППО - 660 (+0),

– літаків - 331 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),

– крилаті ракети - 1845 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20),

– спеціальна техніка - 1425 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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