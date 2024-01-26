Цього року на Заході України почнуть будівництво 4 нових ядерних реакторів





Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters, пише



Два енергоблоки, які включають реактори та супутнє обладнання, будуть побудовані на базі російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.



Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, сказав Галущенко.



Цей графік є більш агресивним, ніж той, який раніше окреслювався Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.



"Я думаю, що (ми почнемо будівництво) влітку-восени. Нам потрібні корпуси… Третій і четвертий енергоблоки ми хочемо зробити відразу", - сказав Галущенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС цього літа або восени, щоб компенсувати втрату енергетичних потужностей через війну з росією.Про це повідомив міністр енергетикив інтерв'ю агентству Reuters, пише Українська правда Два енергоблоки, які включають реактори та супутнє обладнання, будуть побудовані на базі російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, сказав Галущенко.Цей графік є більш агресивним, ніж той, який раніше окреслювався Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно."Я думаю, що (ми почнемо будівництво) влітку-восени. Нам потрібні корпуси… Третій і четвертий енергоблоки ми хочемо зробити відразу", - сказав Галущенко.

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