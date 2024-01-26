Цього року на Заході України почнуть будівництво 4 нових ядерних реакторів
Сьогодні, 09:42
Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС цього літа або восени, щоб компенсувати втрату енергетичних потужностей через війну з росією.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters, пише Українська правда.
Два енергоблоки, які включають реактори та супутнє обладнання, будуть побудовані на базі російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, сказав Галущенко.
Цей графік є більш агресивним, ніж той, який раніше окреслювався Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.
"Я думаю, що (ми почнемо будівництво) влітку-восени. Нам потрібні корпуси… Третій і четвертий енергоблоки ми хочемо зробити відразу", - сказав Галущенко.
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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters, пише Українська правда.
Два енергоблоки, які включають реактори та супутнє обладнання, будуть побудовані на базі російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, сказав Галущенко.
Цей графік є більш агресивним, ніж той, який раніше окреслювався Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.
"Я думаю, що (ми почнемо будівництво) влітку-восени. Нам потрібні корпуси… Третій і четвертий енергоблоки ми хочемо зробити відразу", - сказав Галущенко.
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