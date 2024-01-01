Курс валют у Луцьку на 26 січня

Курс валют у Луцьку на 26 січня
26 січня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за 42.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.36, а продають за 9.64.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цього року на Заході України почнуть будівництво 4 нових ядерних реакторів
Сьогодні, 09:42
Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:14
Минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Суди тривали понад два роки: як завершилася справа поліцейського, який піймав прокурора за п'яним водінням
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 січня Курс валют у Луцьку на 25 січня
25 січень, 09:18
Курс валют у Луцьку на 24 січня Курс валют у Луцьку на 24 січня
24 січень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 23 січня Курс валют у Луцьку на 23 січня
23 січень, 09:50
Курс валют у Луцьку на 22 січня Курс валют у Луцьку на 22 січня
22 січень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Ягодині» в потязі виявили контрабандні сигарети, які невідомі заховали у вбиральні
Сьогодні, 09:55
 0
Цього року на Заході України почнуть будівництво 4 нових ядерних реакторів
Сьогодні, 09:42
 0
Захисники ліквідували ще майже тисячу окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:14
 0
Минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8