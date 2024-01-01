Воїни ССО влаштували зухвалий наліт у тилу окупантів: вражаюче відео





Про це у телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.



Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.



Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон.



«Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку.Про це у телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон.«Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО», - йдеться у повідомленні.

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