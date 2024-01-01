Воїни ССО влаштували зухвалий наліт у тилу окупантів: вражаюче відео
Сьогодні, 13:24
Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку.
Про це у телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.
Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон.
«Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.
Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон.
«Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО», - йдеться у повідомленні.
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