Воїни ССО влаштували зухвалий наліт у тилу окупантів: вражаюче відео

Воїни ССО влаштували зухвалий наліт у тилу окупантів: вражаюче відео
Оператори 8-го окремого полку ССО здійснили вдалий наліт на опорний пункт противника на Донецькому напрямку.

Про це у телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Бойова група діяла швидко і злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша – підійшла впритул до противника з тилу.

Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон.

«Спойлер: трихвилинне відео дасть повне розуміння про зухвалість та професіоналізм операторів ССО», - йдеться у повідомленні.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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