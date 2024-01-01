У шпиталі обірвалося життя воїна з Волині Олега Нестерука

Страшне горе знову не оминуло Камінь-Каширську громаду – стало відомо про смерть у шпиталі військовослужбовцяПро це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.«З глибоким болем і скорботою повідомляємо про тяжку втрату на фронті. Боронячи Україну, обірвалося життя нашого краянина, жителя міста Каменя-Каширського – Нестерука Олега Віталійовича, 1967 року народження», - зазначили у міськраді.Воїн помер у шпиталі міста Новомосковськ Дніпропетровської області 24 січня 2024 року.«Низький уклін, вічна пам'ять, честь і Слава Герою. Нехай спочине Захисник в Царстві Небесному. На жаль, клята війна не дозволила бійцю дочекатися миру і спокою, за який хоробро боровся Олег Нестерук», - йдеться у повідомленні.У Камінь-Каширській міськраді висловили щирі співчуття рідним людям Героя.«Сил, витримки і Господньої підтримки у час непоправного горя. Герой назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у муніципалітеті.Деталі та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.