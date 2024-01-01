На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком
Сьогодні, 14:45
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Артуром Мельничуком.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Біль втрати ятрить наші серця. Сьогодні ми провели в останню земну дорогу Героя Артура Мельничука.
Своїм подвигом на полі бою він довів, що хоробрість немає вікових обмежень. У 23 роки Артур став на Захист держави. Заради нас усіх він віддав стукіт власного серця.
Спочивай з миром, відважний Герою. Хай Господь упокоїть Твою душу де немає журби, ані зітхань, а життя вічне.
Доземно вклоняюся батькам за гідного Сина. Хай кожна ваша сльозина стане зброєю проти ворога, який забрав молоде життя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Біль втрати ятрить наші серця. Сьогодні ми провели в останню земну дорогу Героя Артура Мельничука.
Своїм подвигом на полі бою він довів, що хоробрість немає вікових обмежень. У 23 роки Артур став на Захист держави. Заради нас усіх він віддав стукіт власного серця.
Спочивай з миром, відважний Герою. Хай Господь упокоїть Твою душу де немає журби, ані зітхань, а життя вічне.
Доземно вклоняюся батькам за гідного Сина. Хай кожна ваша сльозина стане зброєю проти ворога, який забрав молоде життя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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