На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком

На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Артуром Мельничуком.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Біль втрати ятрить наші серця. Сьогодні ми провели в останню земну дорогу Героя Артура Мельничука.

Своїм подвигом на полі бою він довів, що хоробрість немає вікових обмежень. У 23 роки Артур став на Захист держави. Заради нас усіх він віддав стукіт власного серця.

Спочивай з миром, відважний Герою. Хай Господь упокоїть Твою душу де немає журби, ані зітхань, а життя вічне.

Доземно вклоняюся батькам за гідного Сина. Хай кожна ваша сльозина стане зброєю проти ворога, який забрав молоде життя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком
На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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