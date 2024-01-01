На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком

загиблим Героєм Артуром Мельничуком.



Про це Борис Карпус.



"Біль втрати ятрить наші серця. Сьогодні ми провели в останню земну дорогу Героя Артура Мельничука.



Своїм подвигом на полі бою він довів, що хоробрість немає вікових обмежень. У 23 роки Артур став на Захист держави. Заради нас усіх він віддав стукіт власного серця.



Спочивай з миром, відважний Герою. Хай Господь упокоїть Твою душу де немає журби, ані зітхань, а життя вічне.



Доземно вклоняюся батькам за гідного Сина. Хай кожна ваша сльозина стане зброєю проти ворога, який забрав молоде життя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися ізПро це повідомив міський голова Нововолинська"Біль втрати ятрить наші серця. Сьогодні ми провели в останню земну дорогу Героя Артура Мельничука.Своїм подвигом на полі бою він довів, що хоробрість немає вікових обмежень. У 23 роки Артур став на Захист держави. Заради нас усіх він віддав стукіт власного серця.Спочивай з миром, відважний Герою. Хай Господь упокоїть Твою душу де немає журби, ані зітхань, а життя вічне.Доземно вклоняюся батькам за гідного Сина. Хай кожна ваша сльозина стане зброєю проти ворога, який забрав молоде життя", - йдеться в повідомленні.

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