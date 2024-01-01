Через місяць стало відомо про загибель на війні Героя з Волині

Миколи Рябіїка.



Про це у фейсбуці повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю Камінь-Каширської райдержадміністрації



Смертю хоробрих поліг воїн-краянин Микола Рябіїк із села Погулянка. Життя земляка обірвалося 20 грудня минулого року. Йому назавжди – 48.



У районі триває жалоба.



«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!» - зазначили у відділі. інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Каменя-Каширського на Волині надійшла сумна звістка про загибель на фронті краянинаПро це у фейсбуці повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю Камінь-Каширської райдержадміністраціїСмертю хоробрих поліг воїн-краянин Микола Рябіїк із села Погулянка. Життя земляка обірвалося 20 грудня минулого року. Йому назавжди – 48.У районі триває жалоба.«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України!» - зазначили у відділі. інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації

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