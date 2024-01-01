На Волині рятувальники дерлися по драбині на 4-й поверх, щоб звільнити дитину

У Володимирі на Волині працівники ДСНС звільнили із «домашньої пастки» 8-річну дитину.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Аварійно-рятувальні роботи, які проводили рятувальники минулої доби, пов'язані з відкриванням дверей до помешкань громадян у Луцьку та Володимирі, відкачуванням води та ліквідацією наслідків автопригод.Зокрема у Володимирі рятувальники працювали на вулиці Драгоманова. Там в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку зачинилась дитина 2015 р.н.Рятувальники потрапили у помешкання за допомогою автодрабини — вони підійнялися на балкон, відчинили спочатку балконні двері, а тоді — вхідні двері до помешкання.Нагадаємо, у Луцьку на Кравчука маленька дівчинка. Рятувальники допомогли жінці потрапити у власне помешкання.