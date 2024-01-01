На Волині рятувальники дерлися по драбині на 4-й поверх, щоб звільнити дитину
Сьогодні, 11:58
У Володимирі на Волині працівники ДСНС звільнили із «домашньої пастки» 8-річну дитину.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Аварійно-рятувальні роботи, які проводили рятувальники минулої доби, пов'язані з відкриванням дверей до помешкань громадян у Луцьку та Володимирі, відкачуванням води та ліквідацією наслідків автопригод.
Зокрема у Володимирі рятувальники працювали на вулиці Драгоманова. Там в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку зачинилась дитина 2015 р.н.
Рятувальники потрапили у помешкання за допомогою автодрабини — вони підійнялися на балкон, відчинили спочатку балконні двері, а тоді — вхідні двері до помешкання.
Нагадаємо, у Луцьку на Кравчука маленька дівчинка закрила маму на балконі. Рятувальники допомогли жінці потрапити у власне помешкання.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Аварійно-рятувальні роботи, які проводили рятувальники минулої доби, пов'язані з відкриванням дверей до помешкань громадян у Луцьку та Володимирі, відкачуванням води та ліквідацією наслідків автопригод.
Зокрема у Володимирі рятувальники працювали на вулиці Драгоманова. Там в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку зачинилась дитина 2015 р.н.
Рятувальники потрапили у помешкання за допомогою автодрабини — вони підійнялися на балкон, відчинили спочатку балконні двері, а тоді — вхідні двері до помешкання.
Нагадаємо, у Луцьку на Кравчука маленька дівчинка закрила маму на балконі. Рятувальники допомогли жінці потрапити у власне помешкання.
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