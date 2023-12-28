Волинська митниця виставила на аукціон понад сім тонн одягу, взуття та іграшок





Торги тривають на сайті prozorro.sale, передає ІА



«Шпалери (17,5 кг), одяг і взуття (7354 кг), велосипед (1 шт.), термоси (4 шт.),електрочайники (2 шт.), скляний посуд (14 шт.), металевий посуд (19 шт.), мікрохвильова піч (1 шт.), кухонне приладдя (вилки, ложки, черпаки, ножі, 28 шт.), горшки для вазонів (6 шт.), елементи декору (штучні квіти, 6 шт.), дитячі візки (4 шт.), дитячі автокрісла (2 шт.), освітлюючі автолампи (2 шт.), ролатори (3 шт.), інвалідні візки (4 шт.), настінний щит для перегляду рентгенівських знімків (1 шт.), операційна лампа (1 шт.), крісла різні (15 шт.), шкільне приладдя (зошити, ручки, альбоми, олівці, папки, книжки, 20 упаковок, 241 кг.), м’які іграшки (28 шт.), пластикові іграшки (31 шт.) та дерев’яні іграшки (17 шт.)», – перераховано в описі лоту.



Усі речі, крім шпалер і шкільного приладдя, були у використанні.



Стартова ціна продажу – 65 104 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна митна служба в особі Волинської митниці виставила на аукціон конфісковані речі: вживані одяг та взуття, посуд, крісла, іграшки, шпалери та інше.Торги тривають на сайті prozorro.sale, передає ІА Волинські новини. «Шпалери (17,5 кг), одяг і взуття (7354 кг), велосипед (1 шт.), термоси (4 шт.),електрочайники (2 шт.), скляний посуд (14 шт.), металевий посуд (19 шт.), мікрохвильова піч (1 шт.), кухонне приладдя (вилки, ложки, черпаки, ножі, 28 шт.), горшки для вазонів (6 шт.), елементи декору (штучні квіти, 6 шт.), дитячі візки (4 шт.), дитячі автокрісла (2 шт.), освітлюючі автолампи (2 шт.), ролатори (3 шт.), інвалідні візки (4 шт.), настінний щит для перегляду рентгенівських знімків (1 шт.), операційна лампа (1 шт.), крісла різні (15 шт.), шкільне приладдя (зошити, ручки, альбоми, олівці, папки, книжки, 20 упаковок, 241 кг.), м’які іграшки (28 шт.), пластикові іграшки (31 шт.) та дерев’яні іграшки (17 шт.)», – перераховано в описі лоту.Усі речі, крім шпалер і шкільного приладдя, були у використанні.Стартова ціна продажу – 65 104 гривні.

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