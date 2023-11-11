Травмувала ногу: у Луцьку рятувальники визволили жінку з квартири





Про це повідомляє Головне управління ДСНС Волині.



Рятувальники відкрили двері квартири, де перебувала літня жінка, яка травмувала ногу та потребувала медичної допомоги.



Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили двері оселі та передали жінку медикам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини допомогли вибратися з квартири жінці, яка потребувала допомоги.Про це повідомляє Головне управління ДСНС Волині.Рятувальники відкрили двері квартири, де перебувала літня жінка, яка травмувала ногу та потребувала медичної допомоги.Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили двері оселі та передали жінку медикам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію