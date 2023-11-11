Травмувала ногу: у Луцьку рятувальники визволили жінку з квартири

Травмувала ногу: у Луцьку рятувальники визволили жінку з квартири
У Луцьку рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини допомогли вибратися з квартири жінці, яка потребувала допомоги.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Волині.

Рятувальники відкрили двері квартири, де перебувала літня жінка, яка травмувала ногу та потребувала медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відкрили двері оселі та передали жінку медикам.

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Теги: рятувальники, операція з порятунку
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