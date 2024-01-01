У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
Сьогодні, 23:11
Мобілізація 500 тисяч військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму у 720 млрд грн.
Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).
"720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. А на оборону можна використовувати лише внутрішні ресурси. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна", — сказала вона.
За словами Підласої, збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців — "це дуже нетривіальне завдання".
Депутатка зазначила, що мобілізація у 2024 році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків на одяг, навчання, харчування, грошове забезпечення.
Вона додала, що Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу в близько 400 млрд грн на закупівлю та модернізацію військової техніки.
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Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).
"720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. А на оборону можна використовувати лише внутрішні ресурси. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна", — сказала вона.
За словами Підласої, збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців — "це дуже нетривіальне завдання".
Депутатка зазначила, що мобілізація у 2024 році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків на одяг, навчання, харчування, грошове забезпечення.
Вона додала, що Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу в близько 400 млрд грн на закупівлю та модернізацію військової техніки.
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