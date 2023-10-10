На Волині зменшилася кількість шлюбів





Про це Інформаційному агентству Антоніна Кратік.



Порівняно з попередніми роками кількість шлюбів, укладених у відділах державної реєстрації актів цивільного стану на території Волинської області, зменшилася. Наприклад, у 2021 році на Волині було укладено 5529 шлюбів, у 2022 році – 5771 шлюб, а у 2023 році – 4445 шлюбів.



У Луцьку, зокрема, у 2021 році уклали 1640 шлюбів, у 2022 році – 1863 шлюби, торік – 1927 шлюбів.



Своєю чергою розлучень у відділах державної реєстрації актів цивільного стану на території Волинської області у 2021 році було зареєстровано 479, у 2022 році – 274, у 2023 році – 409.



У Луцьку в 2023 році було зареєстровано 178 розлучень, у 2022 році – 110 розлучень та у 2021 році – 201 розлучення.



Відзначимо, що часто рішення про розірвання шлюбу приймає суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торік на Волині було укладено 4445 нових шлюбів. Водночас було зареєстровано 409 розлучень.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Волинської області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиціїПорівняно з попередніми роками кількість шлюбів, укладених у відділах державної реєстрації актів цивільного стану на території Волинської області, зменшилася. Наприклад, у 2021 році на Волині було укладено 5529 шлюбів, у 2022 році – 5771 шлюб, а у 2023 році – 4445 шлюбів.У Луцьку, зокрема, у 2021 році уклали 1640 шлюбів, у 2022 році – 1863 шлюби, торік – 1927 шлюбів.Своєю чергою розлучень у відділах державної реєстрації актів цивільного стану на території Волинської області у 2021 році було зареєстровано 479, у 2022 році – 274, у 2023 році – 409.У Луцьку в 2023 році було зареєстровано 178 розлучень, у 2022 році – 110 розлучень та у 2021 році – 201 розлучення.Відзначимо, що часто рішення про розірвання шлюбу приймає суд.

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