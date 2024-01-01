Офіційно: жодного документа про відставку Залужного нема

Офіційно: жодного документа про відставку Залужного нема
Жодного документа про відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на сьогодні немає.

Про це заявив сьогодні, 2 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов, передає Укрінформ.

За його словами, а Апараті Ради нацбезпеки та оборони не працюють з домислами, іншими речами, крім документів.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", - сказав Данілов.

Він зазначив, що такі речі дуже дестабілізують ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. "Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити", — додав секретар РНБО.

При цьому він зазначив, що поважні видання інколи публікують "такі речі, які не зовсім відповідають дійсності".

"Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив Данілов.

Як повідомлялося, увечері 29 січня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський нібито підписав указ щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення головнокомандувача ЗСУ, заявивши, що "немає предмета розмови, звільнення Залужного я спростовую".


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Теги: війна, ЗСУ
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