Головнокомандувач ЗСУ вважає, що безпілотники допоможуть Україні вийти з позиційної війни

Валерій Залужний вважає, що розвиток озброєння та військової техніки допоможе Україні вийти з позиційної війни. Зокрема мова про безпілотники.



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За словами Залужного, основною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Він зауважив, що їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.



"Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - каже Залужний.



Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони.



На його думку, це нестабільна політична ситуація навколо України. А також висока ймовірність провокування росією низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України.



Залужний звернув увагу і на виснаженість партнерів, зокрема їх запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО. На це вплинула висока інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху.



Заяви Залужного щодо позиційної війни



У листопаді минулого року Валерій Залужний вже говорив про те, що війна в Україні зараз переходить на новий етап. Тоді він розповів, що військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.



Вже тоді Залужний заявляв, що Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників. Це дозволить перевантажити системи протиповітряної оборони росії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил генералвважає, що розвиток озброєння та військової техніки допоможе Україні вийти з позиційної війни. Зокрема мова про безпілотники.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю українського воєначальника для CNN.За словами Залужного, основною причиною зміни стратегії та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Він зауважив, що їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань."Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - каже Залужний.Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони.На його думку, це нестабільна політична ситуація навколо України. А також висока ймовірність провокування росією низки конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену і відволікання основних партнерів від підтримки України.Залужний звернув увагу і на виснаженість партнерів, зокрема їх запасів ракет та боєприпасів до артилерії та ППО. На це вплинула висока інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення на фоні світового дефіциту пороху.У листопаді минулого року Валерій Залужний вже говорив про те, що війна в Україні зараз переходить на новий етап. Тоді він розповів, що військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.Вже тоді Залужний заявляв, що Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників. Це дозволить перевантажити системи протиповітряної оборони росії.

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