Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

У Володимирі на Волині краяни сьогодні, 2 лютого, попрощалися із полеглим на війні 49-річним воїноміз села Новосілки.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Із 8 жовтня 2023-го воїні лиш тепер у закритій труні повернувся назавжди додому. Без батька лишились три його дочки, у жалобі і два сини цивільної дружини Олени, яких Петро виховував як рідних.На цвинтар рідного села, де вже чимало могил з українськими прапорами, зійшлись цього холодного дня численні односельці, друзі та колеги воїна, його побратими. Військовий оркестр заграв бійцю останню мелодію.У священничому слові звучали слова подяки захиснику незалежної Української держави. Святий отець звертався до Господа, аби той зупинив кровопролитну і таку несправедливу війну, закликав усіх присутніх на чині похорону людей до єдності, адже тільки об’єднавшись ми зможемо подолати ворога.Секретар міської ради Іван Юхимюк звернувся до згорьованої родини, дружини та дітей, зі словами співчуття і підтримки: «Нехай світла пам’ять про спочилого Героя завжди живе у серцях усіх, хто його знав і любив. Він віддав найцінніше – своє життя, аби ми могли далі жити, розвивати нашу неньку-Україну. Вічна йому шана!»