Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
У Володимирі на Волині краяни сьогодні, 2 лютого, попрощалися із полеглим на війні 49-річним воїном Петром Янкевичем із села Новосілки.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

Із 8 жовтня 2023-го воїн перестав виходити з рідними на зв’язок і лиш тепер у закритій труні повернувся назавжди додому. Без батька лишились три його дочки, у жалобі і два сини цивільної дружини Олени, яких Петро виховував як рідних.
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

На цвинтар рідного села, де вже чимало могил з українськими прапорами, зійшлись цього холодного дня численні односельці, друзі та колеги воїна, його побратими. Військовий оркестр заграв бійцю останню мелодію.
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

У священничому слові звучали слова подяки захиснику незалежної Української держави. Святий отець звертався до Господа, аби той зупинив кровопролитну і таку несправедливу війну, закликав усіх присутніх на чині похорону людей до єдності, адже тільки об’єднавшись ми зможемо подолати ворога.
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

Секретар міської ради Іван Юхимюк звернувся до згорьованої родини, дружини та дітей, зі словами співчуття і підтримки: «Нехай світла пам’ять про спочилого Героя завжди живе у серцях усіх, хто його знав і любив. Він віддав найцінніше – своє життя, аби ми могли далі жити, розвивати нашу неньку-Україну. Вічна йому шана!»
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича
Громада Володимира провела в останню путь Героя Петра Янкевича

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Теги: загиблі, війна
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