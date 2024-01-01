У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Царуком
Сьогодні, 16:33
Громада Луцької громади сьогодні, 2 лютого, провела в останню путь полеглого у бою на передовій 36-річного Юрія Царука.
Боєць загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині, інформує Суспільне.
Відспівали бійця у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Волинянин пішов служити восени минулого року. У нього залишилася маленька донька. Батьки Юрія — із Ковельського району, розповіла подруга родини Валентина Коц.
"Село Солотвин, його батько там народився, фермерував, а потім він перейняв цю справу. Осінню ще посіяв, але вже не буде збирати. Жив у Луцьку, але він постійно їздив, тримав це фермерство татове, хотів продовжувати те все", — говорить жінка.
Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Попрощатися із ним приїхали одногрупники із різних регіонів України.
Після відспівування полеглого у храмі, труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь.
Поховали Юрія Царука на кладовищі у Гаразджі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками.
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Боєць загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині, інформує Суспільне.
Відспівали бійця у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Волинянин пішов служити восени минулого року. У нього залишилася маленька донька. Батьки Юрія — із Ковельського району, розповіла подруга родини Валентина Коц.
"Село Солотвин, його батько там народився, фермерував, а потім він перейняв цю справу. Осінню ще посіяв, але вже не буде збирати. Жив у Луцьку, але він постійно їздив, тримав це фермерство татове, хотів продовжувати те все", — говорить жінка.
Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Попрощатися із ним приїхали одногрупники із різних регіонів України.
Після відспівування полеглого у храмі, труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь.
Поховали Юрія Царука на кладовищі у Гаразджі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками.
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