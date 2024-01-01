У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Царуком

Юрія Царука.



Боєць загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині, інформує



Відспівали бійця у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Волинянин пішов служити восени минулого року. У нього залишилася маленька донька. Батьки Юрія — із Ковельського району, розповіла подруга родини Валентина Коц.



"Село Солотвин, його батько там народився, фермерував, а потім він перейняв цю справу. Осінню ще посіяв, але вже не буде збирати. Жив у Луцьку, але він постійно їздив, тримав це фермерство татове, хотів продовжувати те все", — говорить жінка.



Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Попрощатися із ним приїхали одногрупники із різних регіонів України.



Після відспівування полеглого у храмі, труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь.



Поховали Юрія Царука на кладовищі у Гаразджі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада Луцької громади сьогодні, 2 лютого, провела в останню путь полеглого у бою на передовій 36-річногоБоєцьбіля села Ямполівка на Донеччині, інформує Суспільне Відспівали бійця у Кафедральному соборі Святої Трійці.Волинянин пішов служити восени минулого року. У нього залишилася маленька донька. Батьки Юрія — із Ковельського району, розповіла подруга родини"Село Солотвин, його батько там народився, фермерував, а потім він перейняв цю справу. Осінню ще посіяв, але вже не буде збирати. Жив у Луцьку, але він постійно їздив, тримав це фермерство татове, хотів продовжувати те все", — говорить жінка.Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Попрощатися із ним приїхали одногрупники із різних регіонів України.Після відспівування полеглого у храмі, труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь.Поховали Юрія Царука на кладовищі у Гаразджі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію