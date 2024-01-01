Російська авіація вдарила по центру Херсона: моторошні фото
Сьогодні, 16:02
Унаслідок авіаційного удару російських військ по центру Херсона постраждала 74-річна жінка.
Про це у телеграмі повідомляє начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.
Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї.
Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.
Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.
Інформація уточнюється.
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Про це у телеграмі повідомляє начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.
Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї.
Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.
Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.
Інформація уточнюється.
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