Російська авіація вдарила по центру Херсона: моторошні фото





Про це у телеграмі повідомляє начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.



Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї.



Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.



Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.



Інформація уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок авіаційного удару російських військ по центру Херсона постраждала 74-річна жінка.Про це у телеграмі повідомляє начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.Російськіз авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї.Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.Інформація уточнюється.

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