«Відпрацює кожну копійку»: за Пашинського внесли заставу 272 мільйони
Сьогодні, 12:16
За колишнього народного депутата Сергія Пашинського внесли повну заставу, визначену судом. Мова про 272 мільйони гривень.
Про це Пашинський написав у фейсбуці.
За словами екснардепа, підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього повну заставу. Чоловік уже вийшов на свободу.
«Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», - заявив Сергій Пашинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Пашинський написав у фейсбуці.
За словами екснардепа, підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього повну заставу. Чоловік уже вийшов на свободу.
«Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», - заявив Сергій Пашинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Я б на місці правоохоронних органів відкрив кримінальні справи на керівників підприємств оборонної промисловості за нецільове використання коштів. 272 млн!!!!! А потім давайте зберемо з людей на дрони, снаряди, тушонку. Ганьба судовій і правоохоронній системам, прокуратурі і СБУ!!!!
Вибір редактора
Останні новини
Клірики МП на Закарпатті заробили кримінал за пропаганду «совка»
Сьогодні, 12:46
«Відпрацює кожну копійку»: за Пашинського внесли заставу 272 мільйони
Сьогодні, 12:16
На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник напередодні
Сьогодні, 12:07
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня
Сьогодні, 12:00