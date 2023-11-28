«Відпрацює кожну копійку»: за Пашинського внесли заставу 272 мільйони

За колишнього народного депутатавнесли. Мова про 272 мільйони гривень.Про це Пашинський написав у фейсбуці.За словами екснардепа, підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього повну заставу. Чоловік уже вийшов на свободу.«Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», - заявив Сергій Пашинський.