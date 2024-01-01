Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі разом з героями переживатимуть хвилюючі миті, спостерігатимуть за розвитком любовних історій, стануть очевидцями першого тріумфу великої французької співачки, її кохання та насолоджуватимуться неповторною магнетичною музикою.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 лютого до 3 березня.

У середу, 28 лютого, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Віра уже не чекає, що світ подарує їй ліки від самотності, тому купує їх сама – і так зустрічає Кирила... А яку роль у її житті зіграє Надія? Про це також у постановці.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня

Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У суботу, 2 березня, о 17:00 на основній сцені – «Життя в кредит (Едіт ПіафЮрія Рибчинського, музика Вікторії Васалатій. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня

Заплануйте вечір, ніби подорож у Париж часів Едіт Піаф. Надзвичайна історія підйомів та падінь, боротьби за успіх, пристрасті та ціни кожного кроку назустріч славі. Це мюзикл, який неодмінно торкнеться вашого серця!

У неділю, 3 березня, о 17:00концерт «Зустрічаємо весну» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня

Святкова подія із магічною атмосферою, яка буде наповнена талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою музикантів. І, звісно, ж глядачі зможуть почути чимало неперевершених пісень, а саме українських та закордонних хітів.
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня

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Теги: Театральний анонс, Луцьк, варте уваги
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