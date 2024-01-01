Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня





Цього тижня на сцені театру глядачі разом з героями переживатимуть хвилюючі миті, спостерігатимуть за розвитком любовних історій, стануть очевидцями першого тріумфу великої французької співачки, її кохання та насолоджуватимуться неповторною магнетичною музикою.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 лютого до 3 березня.



У середу, 28 лютого, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Віра уже не чекає, що світ подарує їй ліки від самотності, тому купує їх сама – і так зустрічає Кирила... А яку роль у її житті зіграє Надія? Про це також у постановці.



Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 2 березня, о 17:00 на основній сцені – «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського, музика Вікторії Васалатій. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Заплануйте вечір, ніби подорож у Париж часів Едіт Піаф. Надзвичайна історія підйомів та падінь, боротьби за успіх, пристрасті та ціни кожного кроку назустріч славі. Це мюзикл, який неодмінно торкнеться вашого серця!



У неділю, 3 березня, о 17:00 – концерт «Зустрічаємо весну» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Святкова подія із магічною атмосферою, яка буде наповнена талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою музикантів. І, звісно, ж глядачі зможуть почути чимало неперевершених пісень, а саме українських та закордонних хітів.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі разом з героями переживатимуть хвилюючі миті, спостерігатимуть за розвитком любовних історій, стануть очевидцями першого тріумфу великої французької співачки, її кохання та насолоджуватимуться неповторною магнетичною музикою.на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).уже не чекає, що світ подарує їй ліки від самотності, тому купує їх сама – і так зустрічає... А яку роль у її житті зіграє? Про це також у постановці.Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.на основній сцені –)», музика. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Заплануйте вечір, ніби подорож у Париж часів. Надзвичайна історія підйомів та падінь, боротьби за успіх, пристрасті та ціни кожного кроку назустріч славі. Це мюзикл, який неодмінно торкнеться вашого серця!у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Святкова подія із магічною атмосферою, яка буде наповнена талановитим співом, пристрасними танцями та віртуозною грою музикантів. І, звісно, ж глядачі зможуть почути чимало неперевершених пісень, а саме українських та закордонних хітів.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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