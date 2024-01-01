Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну

Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну
Станом на ранок 27 лютого на території Польщі у черзі до заблокованих пунктів пропуску очікують близько 2100 вантажівок, які хочуть перетнути кордон на в’їзд в Україну.

Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Польські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".

За словами Андрія Демчека, найбільші черги, які й раніше, фіксують у напрямку пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Поряд з чергами є й суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. На окремих напрямках — це і в десятки разів, десь вдвічі, втричі. Все залежить від дій, які вчиняють польські фермери на кожному із цих напрямків", – каже Демченко.

Наразі, автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках.

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Теги: Польща, фермери, блокада
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