Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну





Про це в ефірі Андрій Демченко.



Польські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".



За словами Андрія Демчека, найбільші черги, які й раніше, фіксують у напрямку пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".



"Поряд з чергами є й суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. На окремих напрямках — це і в десятки разів, десь вдвічі, втричі. Все залежить від дій, які вчиняють польські фермери на кожному із цих напрямків", – каже Демченко.



Наразі, автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 27 лютого на території Польщі у черзі до заблокованих пунктів пропуску очікують близько 2100 вантажівок, які хочуть перетнути кордон на в’їзд в Україну.Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Державної прикордонної служби УкраїниПольські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".За словами Андрія Демчека, найбільші черги, які й раніше, фіксують у напрямку пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин"."Поряд з чергами є й суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. На окремих напрямках — це і в десятки разів, десь вдвічі, втричі. Все залежить від дій, які вчиняють польські фермери на кожному із цих напрямків", – каже Демченко.Наразі, автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках.

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