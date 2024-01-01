Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну
Сьогодні, 11:50
Станом на ранок 27 лютого на території Польщі у черзі до заблокованих пунктів пропуску очікують близько 2100 вантажівок, які хочуть перетнути кордон на в’їзд в Україну.
Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Польські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".
За словами Андрія Демчека, найбільші черги, які й раніше, фіксують у напрямку пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".
"Поряд з чергами є й суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. На окремих напрямках — це і в десятки разів, десь вдвічі, втричі. Все залежить від дій, які вчиняють польські фермери на кожному із цих напрямків", – каже Демченко.
Наразі, автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Польські фермери продовжують блокувати рух на шести пунктах пропуску: "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Долгобичув-Угринів", "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".
За словами Андрія Демчека, найбільші черги, які й раніше, фіксують у напрямку пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".
"Поряд з чергами є й суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. На окремих напрямках — це і в десятки разів, десь вдвічі, втричі. Все залежить від дій, які вчиняють польські фермери на кожному із цих напрямків", – каже Демченко.
Наразі, автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 3 березня
Сьогодні, 12:00
На фронті обірвалося життя волинянина Олександра Поремчука
Сьогодні, 11:58
Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну
Сьогодні, 11:50
На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
Сьогодні, 11:40
Вартість біткойну знову б’є рекорди
Сьогодні, 11:28