Клірики МП на Закарпатті заробили кримінал за пропаганду «совка»

Клірики МП на Закарпатті заробили кримінал за пропаганду «совка»
За матеріалами СБУ підозру отримали два клірики-комуністи УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це інформує пресслужба СБУ в телеграмі.

Служба безпеки зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього срср.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків.
Клірики МП на Закарпатті заробили кримінал за пропаганду «совка»

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму).
Клірики МП на Закарпатті заробили кримінал за пропаганду «совка»

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Московський патріархат, Україна
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