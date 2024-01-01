У Луцьку рятувальники відкачали воду з багатоквартирного будинку та ліквідували пожежу

Протягом останньої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі та тричі виїздили для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.26 лютого в м. Камінь-Каширський сталася пожежа в житловому будинку. Черговий підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибув на місце події після отримання повідомлення о 02:22 та ліквідував її о 03:01.Імовірна причина пожежі — недолік конструкції димаря.О 21:28 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної прибудови в м. Луцьк на вулиці Авіаторів.На місце події виїхали рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк. Рятувальники успішно ліквідували загорання о 22:04. Для гасіння пожежі використовували три водяних стволи.Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.У м. Луцьк рятувальники відкачували воду з підвального приміщення багатоквартирного будинку. Вони використали одну мотопомпу та відкачали приблизно 21 м³ води.