«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Сьогодні, 15:56
Наші співробітники продовжують розміновувати деокуповані території. Нині вони працюють в Бериславському районі Херсонської області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Від села Щасливе лишилась лише назва, адже росіяни спаплюжили населений пункт і винищили буквально все.
А ще – покинули після себе чимало небезпечного залізяччя. До прикладу, як розповів поліцейський Віктор Масюк, лише вчора біля домоволодіння вибухотехніки виявили одразу п’ять протипіхотних мін ПВМ-1С, які знаходились на відстані приблизно 3-6 метрів одна від одної.
За допомогою спеціального обладнання такі міни знешкоджуються, аби людям не було загрози. Учора одна з них здетонувала прямо при переміщенні. Вибухотехніки, на щастя, не постраждали!" - йдеться у повідомленні.
Своє гасло «Без права на помилку» вони підтверджують щодня.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Від села Щасливе лишилась лише назва, адже росіяни спаплюжили населений пункт і винищили буквально все.
А ще – покинули після себе чимало небезпечного залізяччя. До прикладу, як розповів поліцейський Віктор Масюк, лише вчора біля домоволодіння вибухотехніки виявили одразу п’ять протипіхотних мін ПВМ-1С, які знаходились на відстані приблизно 3-6 метрів одна від одної.
За допомогою спеціального обладнання такі міни знешкоджуються, аби людям не було загрози. Учора одна з них здетонувала прямо при переміщенні. Вибухотехніки, на щастя, не постраждали!" - йдеться у повідомленні.
Своє гасло «Без права на помилку» вони підтверджують щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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