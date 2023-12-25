«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині

«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Наші співробітники продовжують розміновувати деокуповані території. Нині вони працюють в Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Від села Щасливе лишилась лише назва, адже росіяни спаплюжили населений пункт і винищили буквально все.

А ще – покинули після себе чимало небезпечного залізяччя. До прикладу, як розповів поліцейський Віктор Масюк, лише вчора біля домоволодіння вибухотехніки виявили одразу п’ять протипіхотних мін ПВМ-1С, які знаходились на відстані приблизно 3-6 метрів одна від одної.
«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині

За допомогою спеціального обладнання такі міни знешкоджуються, аби людям не було загрози. Учора одна з них здетонувала прямо при переміщенні. Вибухотехніки, на щастя, не постраждали!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, вибухотехніки, Херсонщина
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