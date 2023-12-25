«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині

Наші співробітники продовжують розміновувати деокуповані території. Нині вони працюють в Бериславському районі Херсонської області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Від села Щасливе лишилась лише назва, адже росіяни спаплюжили населений пункт і винищили буквально все.А ще – покинули після себе чимало небезпечного залізяччя. До прикладу, як розповів поліцейський, лише вчора біля домоволодіння вибухотехніки виявили одразу п’ять протипіхотних мін ПВМ-1С, які знаходились на відстані приблизно 3-6 метрів одна від одної.За допомогою спеціального обладнання такі міни знешкоджуються, аби людям не було загрози. Учора одна з них здетонувала прямо при переміщенні. Вибухотехніки, на щастя, не постраждали!" - йдеться у повідомленні.Своє гасло «Без права на помилку» вони підтверджують щодня.