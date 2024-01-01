ЗСУ збили другий за день Су-34

ЗСУ збили другий за день Су-34
Збройні сили України протягом сьогодні, 27 лютого, знищили вже другий ворожий літак Су-34.

Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За словами Олещука, близько 14:00 сьогодні, 27 лютого, відпрацювали по черговому Су-34.

«Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми». Що ж, працюємо далі... До перемоги!» - зауважив Микола Олещук.

ЗСУ збили другий за день Су-34


Нагадаємо, літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста пріморско-ахтарск на Азовському морі.

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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