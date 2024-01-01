Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео

Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують ворожу техніку.

Про це в телеграмі повідомляє військова частина.

«Втомлені» техніка та озброєння ворога. Князівські воїни знищували, знищують і будуть знищувати! Доброго понеділкового ранку!» - йдеться у коментарі 14-ї ОМБР до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини
18 березень, 12:07
СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син
18 березень, 11:26
Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео
18 березень, 11:07
Розвів багаття на подвір'ї та отримав опіки: терміново шукають донорів крові 76-річному волинянину
18 березень, 10:51
У Луцьку п'яний водій протаранив дорожню огорожу
18 березень, 10:20
Схожі новини
Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1» Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
13 березень, 13:08
Воїни з Волині методично знищують ворожу техніку: ефектне відео Воїни з Волині методично знищують ворожу техніку: ефектне відео
12 березень, 11:13
Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку
07 березень, 14:55
Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео Воїни з Волині на фронті влаштували пекло для окупантів: ефектне відео
05 березень, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити 40 секунд ейфорії», - чемпіон світу з Волині
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Сьогодні, 11:10
 0
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
Сьогодні, 10:59
 0
У перші дні великої війни зрадник з Харкова коригував удари по місту «в обхід» ППО
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8