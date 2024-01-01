Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео





Про це в телеграмі повідомляє військова частина.



«Втомлені» техніка та озброєння ворога. Князівські воїни знищували, знищують і будуть знищувати! Доброго понеділкового ранку!» - йдеться у коментарі 14-ї ОМБР до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують ворожу техніку.Про це в телеграмі повідомляє військова частина.«Втомлені» техніка та озброєння ворога. Князівські воїни знищували, знищують і будуть знищувати! Доброго понеділкового ранку!» - йдеться у коментарі 14-ї ОМБР до відео.Нагадаємо, у Волинській бригаді, звідки наступали російські війська.

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