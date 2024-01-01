Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео
18 березень, 11:07
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують ворожу техніку.
Про це в телеграмі повідомляє військова частина.
«Втомлені» техніка та озброєння ворога. Князівські воїни знищували, знищують і будуть знищувати! Доброго понеділкового ранку!» - йдеться у коментарі 14-ї ОМБР до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Про це в телеграмі повідомляє військова частина.
«Втомлені» техніка та озброєння ворога. Князівські воїни знищували, знищують і будуть знищувати! Доброго понеділкового ранку!» - йдеться у коментарі 14-ї ОМБР до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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