За минулу добу росія втратила 810 вояків





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Втрати росіян складають:



– танків ‒ 6809 (+19) од,



– бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,



– артилерійських систем – 10668 (+34) од,



– РСЗВ – 1017 од,



– засоби ППО ‒ 720 од,



– літаків – 347 од,



– гелікоптерів – 325 од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),



– крилаті ракети ‒ 1922,



– кораблі /катери ‒ 26 од,



– підводні човни − 1 од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,



– спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).



Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 431 550 вояків.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.– танків ‒ 6809 (+19) од,– бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,– артилерійських систем – 10668 (+34) од,– РСЗВ – 1017 од,– засоби ППО ‒ 720 од,– літаків – 347 од,– гелікоптерів – 325 од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),– крилаті ракети ‒ 1922,– кораблі /катери ‒ 26 од,– підводні човни − 1 од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,– спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів.

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