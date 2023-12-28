За минулу добу росія втратила 810 вояків
Сьогодні, 09:45
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 431 550 вояків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Втрати росіян складають:
– танків ‒ 6809 (+19) од,
– бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
– артилерійських систем – 10668 (+34) од,
– РСЗВ – 1017 од,
– засоби ППО ‒ 720 од,
– літаків – 347 од,
– гелікоптерів – 325 од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
– крилаті ракети ‒ 1922,
– кораблі /катери ‒ 26 од,
– підводні човни − 1 од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
– спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Втрати росіян складають:
– танків ‒ 6809 (+19) од,
– бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
– артилерійських систем – 10668 (+34) од,
– РСЗВ – 1017 од,
– засоби ППО ‒ 720 од,
– літаків – 347 од,
– гелікоптерів – 325 од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
– крилаті ракети ‒ 1922,
– кораблі /катери ‒ 26 од,
– підводні човни − 1 од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
– спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів.
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