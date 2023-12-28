За минулу добу росія втратила 810 вояків

За минулу добу росія втратила 810 вояків
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 431 550 вояків.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян складають:

– танків ‒ 6809 (+19) од,

– бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

– артилерійських систем – 10668 (+34) од,

– РСЗВ – 1017 од,

– засоби ППО ‒ 720 од,

– літаків – 347 од,

– гелікоптерів – 325 од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

– крилаті ракети ‒ 1922,

– кораблі /катери ‒ 26 од,

– підводні човни − 1 од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

– спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
За минулу добу росія втратила 810 вояків

Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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